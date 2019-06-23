14:05 23 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.13
  • EUR71.35
Поиск

National Interest: ядерная война стала ближе на шаг

CC0
В мире
Получить короткую ссылку
81 0 0

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что виды защиты от гиперзвукового оружия в России должны появиться раньше, чем в других странах.

СУХУМ, 23 июн — Sputnik. Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приблизило на один шаг ядерную войну с Пакистаном, передает РИА Новости со ссылкой на National Interest.

Издание подчеркивает, что несмотря на сообщения о неудаче первых тестов гиперзвукового оружия с ракетой-носителем Агни-1, сам по себе проект сверхзвукового оружия в Индии — это "зловещий шаг в холодной войне с Пакистаном".

© AFP 2019 / Asif Hassan
Очень горячая точка: из-за кого мир снова испугался ядерной войны

Автор статьи обращает внимание на то, что для достижения сверхзвуковой скорости Нью-Дели не нужно добиваться развития скорости до 20 Махов, как у российского оружия, — достаточно и пяти Махов. Он отметил, что у США вызывает серьезную обеспокоенность способность гиперзвукового оружия России достигать такой скорости, из-за чего его невозможно перехватить. В статье сообщается, что на тактическом уровне это означает, что авианосцы и авиабазы можно уничтожить массовым залпом неуловимых ракет, а на стратегическом уровне это говорит о том, что сверхзвуковое оружие "поистине устрашающе".

Так, с помощью гиперзвуковых ракет даже без ядерных боеголовок можно ликвидировать ядерный арсенал потенциального противника уже первым ударом.

Путин: необходимо создать защиту от гиперзвукового оружия>>

Журнал также отмечает, что расстояние между столицами потенциальных противников — Нью-Дели и Исламабадом — немногим более 400 миль (около 700 километров), и ракета, развивающая скорость до пяти-десяти Махов, выпущенная из одной из этих стран, достигнет цели за считанные минуты.

На что способно гиперзвуковое оружие России>>

В заключение автор пишет, что Пакистан, осознавая, что у Индии есть гиперзвуковое оружие, может почувствовать себя в плену идеи "применить все или потерять все" касательно своего ядерного арсенала.

По теме

Премьер-министр Пакистана призвал власти Индии к диалогу
Тарасов о конфликте Индии и Пакистана: центр напряженности перемещается в южную Азию
Теги:
ядерная война


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: день йоги, фестиваль танго и белый медведь в Норильске
Никто не забыт: акция "Свеча памяти" прошла в Вашингтоне
Правила безопасности в купальный сезон
Ваш спасательный круг: правила безопасного поведения на воде

Соцсети

Sputnikabkhazia