National Interest: ядерная война стала ближе на шаг

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что виды защиты от гиперзвукового оружия в России должны появиться раньше, чем в других странах.

СУХУМ, 23 июн — Sputnik. Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приблизило на один шаг ядерную войну с Пакистаном, передает РИА Новости со ссылкой на National Interest.

Издание подчеркивает, что несмотря на сообщения о неудаче первых тестов гиперзвукового оружия с ракетой-носителем Агни-1, сам по себе проект сверхзвукового оружия в Индии — это "зловещий шаг в холодной войне с Пакистаном".

Автор статьи обращает внимание на то, что для достижения сверхзвуковой скорости Нью-Дели не нужно добиваться развития скорости до 20 Махов, как у российского оружия, — достаточно и пяти Махов. Он отметил, что у США вызывает серьезную обеспокоенность способность гиперзвукового оружия России достигать такой скорости, из-за чего его невозможно перехватить. В статье сообщается, что на тактическом уровне это означает, что авианосцы и авиабазы можно уничтожить массовым залпом неуловимых ракет, а на стратегическом уровне это говорит о том, что сверхзвуковое оружие "поистине устрашающе".

Так, с помощью гиперзвуковых ракет даже без ядерных боеголовок можно ликвидировать ядерный арсенал потенциального противника уже первым ударом.

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Журнал также отмечает, что расстояние между столицами потенциальных противников — Нью-Дели и Исламабадом — немногим более 400 миль (около 700 километров), и ракета, развивающая скорость до пяти-десяти Махов, выпущенная из одной из этих стран, достигнет цели за считанные минуты.

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В заключение автор пишет, что Пакистан, осознавая, что у Индии есть гиперзвуковое оружие, может почувствовать себя в плену идеи "применить все или потерять все" касательно своего ядерного арсенала.