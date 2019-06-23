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Старт избирательной кампании Д. Трампа

The Wall Street Journal: советники убеждали Трампа нанести удары по Ирану

© Sputnik / Стрингер
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Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что надеется избежать войны с Тегераном.

СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме сообщила, что советники президента США Дональда Трампа по национальной безопасности настаивали на нанесении точечных ударов по иранским военным объектам после инцидента с беспилотником, передает РИА Новости.

ВВС США
© Фото: U.S. Pacific Command
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Издание обращает особое внимание на то, что сторонники военной агрессии в отношении Тегерана были в большинстве. Среди них, в частности, был советник Трампа по нацбезопасности Майкл Болтон, тогда как председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд был среди немногих, кто выступал за более осторожные действия.

По информации источника газеты, Трамп посчитал, что советники пытаются втянуть США в войну. Сам глава Белого дома якобы заявил, что Вашингтону "больше не нужны войны" и выразил недовольство лишь экономической стороной инцидента. Стоимость сбитого аппарата оценивается в 130 миллионов долларов.

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© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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Иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский ЗРК сбил аппарат над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают на своей позиции.

Трамп заявил, что Вашингтон был готов нанести точечные удары по иранским объектам, однако это решение не было принято из-за возможных жертв.

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Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявил, что Иран не хочет войны с США, но продолжит сопротивляться политике Вашингтона.

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Теги:
Иран, США


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