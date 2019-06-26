Лавров: Вашингтон стремится к капитуляции Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бен Зайедом аль-Нахьяном в среду 26 июня.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США обложили Иран ультиматумами перед началом диалога, явно рассчитывая на капитуляцию Тегерана, передает РИА Новости.

"Наши американские коллеги призывают Иран начать переговоры без каких-либо предварительных условий. А там уже 80% иранского товарооборота обложено незаконными односторонними американскими санкциями, которые еще и имеют экстерриториальный характер в расчете заставить всех подчиняться воле Вашингтона. О каких условиях предварительных идет речь, если США уже обложили Иран таким количеством этих самых предварительных условий, что, наверное, всем понятно - расчет не на переговоры, а на то, что Иран капитулирует и согласится на все те требования, которые выдвигают Соединенные Штаты, совершенно не считаясь с нормами международного права", - сказал Лавров.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Москва намерена убеждать и США, и Иран начать диалог для урегулирования кризиса.

"Мы будем убеждать и наших иранских коллег, и американских коллег в том, что надо отойти от этой опасной черты, начать регулировать противоречия через цивилизованный диалог. Конечно же, это предполагает прекращение политики ультиматумов, санкций и шантажа", – заявил Лавров.

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"Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация была разряжена, чтобы наступила деэскалация в этом стратегически важном регионе мира и чтобы там продвигалась позитивная объединительная повестка дня, которая будет способствовать устранению любых разногласий, любых противоречий на основе диалога", - отметил он.

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Лавров такде обратил внимание на то, что диалог США и Ирана должен быть взаимоуважительным, а не под гнетом санкций США.

"Переговоры возможны всегда, если стороны готовы их вести взаимоуважительно на основе принципов международного права, на основе дипломатической практики и приличий. Когда заявления о том, что как только сядем за стол переговоров, сразу наступит эра благоденствия в Иране, перемежаются с оскорблениями прямыми и с унизительными санкциями, которые продвигаются, в частности, в последние два дня, я не думаю, что это та почва, на которой можно получить какие-то всходы ", - резюмировал Лавров.

Обострение в Персидском заливе

Иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский ЗРК сбил аппарат над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают на своей позиции.

Трамп заявил, что Вашингтон был готов нанести точечные удары по иранским объектам, однако это решение не было принято из-за возможных жертв.

В мае Пентагон уже объявлял о расширении контингента на Ближнем Востоке - тогда было решено отправить в регион до 900 солдат и продлить размещение там батальона Patriot, который обслуживали около 600 человек. Майское расширение военного присутствия включало также эскадрилью самолетов и разведывательные беспилотники.

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