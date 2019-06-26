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Лавров: Вашингтон стремится к капитуляции Ирана

© Sputnik / Владимир Песня
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бен Зайедом аль-Нахьяном в среду 26 июня.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США обложили Иран ультиматумами перед началом диалога, явно рассчитывая на капитуляцию Тегерана, передает РИА Новости.

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"Наши американские коллеги призывают Иран начать переговоры без каких-либо предварительных условий. А там уже 80% иранского товарооборота обложено незаконными односторонними американскими санкциями, которые еще и имеют экстерриториальный характер в расчете заставить всех подчиняться воле Вашингтона. О каких условиях предварительных идет речь, если США уже обложили Иран таким количеством этих самых предварительных условий, что, наверное, всем понятно - расчет не на переговоры, а на то, что Иран капитулирует и согласится на все те требования, которые выдвигают Соединенные Штаты, совершенно не считаясь с нормами международного права", - сказал Лавров.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Москва намерена убеждать и США, и Иран начать диалог для урегулирования кризиса.

"Мы будем убеждать и наших иранских коллег, и американских коллег в том, что надо отойти от этой опасной черты, начать регулировать противоречия через цивилизованный диалог. Конечно же, это предполагает прекращение политики ультиматумов, санкций и шантажа", – заявил Лавров.

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Кремль поддержит деэскалацию ситуации в районе Персидского залива, зеверил глава внешнеполитического ведомства России.

"Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация была разряжена, чтобы наступила деэскалация в этом стратегически важном регионе мира и чтобы там продвигалась позитивная объединительная повестка дня, которая будет способствовать устранению любых разногласий, любых противоречий на основе диалога", - отметил он.

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Лавров такде обратил внимание на то, что диалог США и Ирана должен быть взаимоуважительным, а не под гнетом санкций США.

"Переговоры возможны всегда, если стороны готовы их вести взаимоуважительно на основе принципов международного права, на основе дипломатической практики и приличий. Когда заявления о том, что как только сядем за стол переговоров, сразу наступит эра благоденствия в Иране, перемежаются с оскорблениями прямыми и с унизительными санкциями, которые продвигаются, в частности, в последние два дня, я не думаю, что это та почва, на которой можно получить какие-то всходы ", - резюмировал Лавров.

Обострение в Персидском заливе

Иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский ЗРК сбил аппарат над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают на своей позиции.

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Трамп заявил, что Вашингтон был готов нанести точечные удары по иранским объектам, однако это решение не было принято из-за возможных жертв.

В мае Пентагон уже объявлял о расширении контингента на Ближнем Востоке - тогда было решено отправить в регион до 900 солдат и продлить размещение там батальона Patriot, который обслуживали около 600 человек. Майское расширение военного присутствия включало также эскадрилью самолетов и разведывательные беспилотники.

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Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявил, что Иран не хочет войны с США, но продолжит сопротивляться политике Вашингтона.

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Теги:
Иран, США, Сергей Лавров


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