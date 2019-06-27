Попытка вооруженного госпереворота предотвращена в Венесуэле

Заговорщики намеревалась организовать свержение и убийство Николаса Мадуро и главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо 23 и 24 июня при поддержке США, Колумбии и Чили.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес рассказал о якобы имевших место планах путчистов привести к власти в стране генерала Рауля Бадуэля, который перешел в оппозицию, а сейчас находится в тюрьме, передает РИА Новости.

"Они планировали освободить Рауля Бадуэля, затем привезти его на "Карлоту", чтобы доставить его на телеканалы и объявить президентом", – заявил Родригес.

По словам Родригеса, заговорщики планировали захват вертолета и хранилища Центрального банка с целью завладеть арсеналом и бронемашинами, которые используются для перевозки денег. Министр отметил, что "со всем этим они хотели направиться в президентский дворец "Мирафлорес" и на "Карлоту", чтобы осуществить дестабилизацию".

Кроме того, по мнению Родригеса, в планах заговорщиков было убийство президента Николаса Мадуро, его жены Силии Флорес и главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро также прокомметировал поимку причастных к попытке госпереворота.

"Мы разоблачили, разрушили и задержали фашистскую и террористическую банду, которая должна была атаковать венесуэльское общество и венесуэльскую демократию. Они пойманы, они за решеткой с полным набором доказательств, мы 14 месяцев следили за этой преступной и фашистской группой", — сказал Мадуро.

Правоохранительным органам удалось заполучить более 56 часов записей переговоров организаторов переворота, на которых группа военных и полицейских в отставке и "один-два" действующих военных, "провалившиеся политики от правых сил", управляемые и финансируемые из Боготы, говорили об убийствах.

"Они говорили об убийстве 30-50-60 членов "колективос" из района "23 января", чтобы устроить резню. Они говорили об установке бомб, чтобы разрушить сферу общественных услуг - интернет, телефонную связь, электричество", — отметил венесуэльский лидер.

По его мнению, заговорщики были готовы убить даже своих же сослуживцев — вплоть до 95% венесуэльских генералов.

"Они там говорили о некоей израильской группе, которая якобы была в Венесуэле и должна была убить меня. Больше я не говорю на эту тему", — резюмировал президент.

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Генерал Бадуэль и верные ему войска в 2002 году вернули власть предыдущему президенту Венесуэлы УгоЧавесу после попытки государственного переворота, когда путчисты на несколько дней отстранили его от должности. Будучи ярым сторонником Чавеса, генерал затем перешел в оппозицию и выступал против проведения конституционной реформы, позволяющей Чавесу переизбираться неограниченное число раз, называя ее "государственным переворотом". В 2009 году Бадуэль был арестован и затем приговорен к тюремному заключению по обвинению в коррупции. Его поместили под домашний арест, но в 2017 году снова направили в тюрьму.

Обстановка в стране остается напряженной, противостояние официального Каракаса и оппозиции, которую поддерживают США, продолжается.

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"Это уже в который раз, СМИ потеряли счет, сколько раз выдвигались обвинения в том же самом", - приводит канал America TV заявление Гуаидо.

Также Гуаидо сообщил, что в среду группа вооруженных людей якобы пыталась похитить сотрудников, которые сопровождали его в автомобиле. Как сообщает портал Nacional, эта попытка не удалась.

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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.