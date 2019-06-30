Эсминец "Карни" ВМС США направлен в Черное море

Североатлантический альянс всерьез озаботился безопасностью Грузии и Украины — собирается чаще направлять в Черное море самолеты-разведчики и боевые корабли.

СУХУМ, 30 июн — Sputnik. Американский эсминец "Карни" направляется в Черное море для участия в военно-морских учениях Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Шестого флота Соединенных Штатов.

Подчеркивается, что это пятый по счету "визит" американского военного корабля в черноморский бассейн, последний состоялся в апреле 2019 года, когда в Черное море для участия в учениях с военно-морскими силами Болгарии и Грузии вошел эсминец "Росс".

Как говорится в сообщении агентства УНИАН, Эсминец "Карни" уже начал переход Дарданелл, сказано в сообщении агентства УНИАН.

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Украино-американские учения Sea Breeze — 2019 начнутся первого июля и будут проходить на море, суше в воздухе и под водой.

По украинскому законодательству в стране не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются специальным законом по представлению президента.

Такой закон президент Петр Порошенко подписал в марте.

Помимо учений Sea Breeze, он касается украинско-американских учений Rapid Trident, украинско-румынских Riverine, украинско-британских Warrior Watcher и многонациональных учений "Кленовая арка".

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В начале апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс согласовал меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, в частности учения, обмен информацией и заходы в порты. По его словам, это поможет улучшить осведомленность НАТО о ситуации в акватории.