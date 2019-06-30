Символ перемен: Трамп стал первым президентом США, посетившим КНДР

На встрече в "Доме свободы" к югу от демаркационной линии Ким Чен Ын назвал решение Трампа нанести символический визит в КНДР, переступив демаркационную линию, "смелым и решительным шагом".

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Дональд Трамп стал первым американским президентом, ступившим на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи, передает РИА Новости. © REUTERS / Leah Millis Не тот изгой: почему саммит США и КНДР в Ханое не похож на провал

Лидер КНДР Ким Чен Ын приветствовал Трампа у линии раскола Кореи, они пожали друг другу руки, и американский лидер перешагнул через символический бетонный барьер высотой в несколько сантиметров, оказавшись на территории Северной Кореи, где сфотографировался с Ким Чен Ыном. Затем лидер КНДР перешел с Трампом на южную сторону, где их встретил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. После лидеры США и КНДР удалились в "Дом мира" на переговоры.

Рукопожатие на линии раскола в Корее лидеров США и КНДР стало уже само по себе символом перемен, заявил северокорейский руководитель Ким Чен Ын на встрече с американским президентом.

"Уже само по себе мирное рукопожатие между двумя нашими странами, имевшими давние враждебные отношения, в таком месте, символе раскола, напоминающем о плохих отношениях Юга и Севера, говорит о том, что сегодня уже не так, как было вчера", - сказал Ким Чен Ын.

Кроме того, Ким Чен Ын рассказал, что эта встреча не была оговорена заранее, официально о ней стало известно после полудня.

"Думаю, что это позитивная встреча, которая показывает многим людям, что мы и впредь можем многое изменить к лучшему. И в будущем такие замечательные отношения станут волшебной силой для преодоления трудностей и препятствий, создавая такие непредсказуемые вещи", - сказал Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын также назвал решение Трампа нанести символический визит в КНДР, переступив демаркационную линию, "смелым и решительным действием".

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В свою очередь, Трамп назвал встречу с Ким Чен Ыном "исторической" и поблагодарил северокорейского лидера за то, что он пришел.

"Я хочу поблагодарить его. Если бы после того, как я разместил приглашение в соцсетях, он не явился, пресса бы меня выставила в очень плохом свете. Это честь для меня, я этого не ожидал. Это великий день для всего мира, и для меня - большая честь", - заявил Трамп.

На встрече присутствовали госсекретарь США Майк Помпео, министр финансов Стивен Мнучин, зять и советник Трампа Джаред Кушнер и дочь и советник президента США Иванка Трамп.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отметил, что символический переход президента США Дональда Трампа на территорию КНДР отражает стремление к лучшему будущему.

"Президент Трамп только что перешел через демаркационную линию, что сделало его первым президентом США, который нас посетил. Это выражает его желание работать над лучшим будущим", - сказал Ким журналистам, стоя рядом с Трампом на южнокорейской территории.

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Трамп также заявил, что надеется со временем отменить санкции против КНДР, но пока что они сохраняются.

"Я надеюсь снять эти санкции. Мне не нравится, что на эту страну наложены санкции. Я надеюсь, но санкции остаются. В какой-то момент в ходе переговоров могут произойти разные вещи", - сказал Трамп.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что договорился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном о создании специальных групп переговорщиков.

"Мы создадим специальные команды, которые выработают детали. Скорость нашей целью не является, мы хотим устроить подробную, хорошую сделку. На протяжении 2-3 недель команды начнут работать, чтобы увидеть, могут ли они что-либо сделать. Очень большие вещи, очень сложные, но не такие сложные, как некоторые думаю", - сказал Трамп после встречи с Ким Чен Ыном.

На встрече двух лидеров журналисты спросили, готов ли Трамп пригласить северокорейского лидера. "Я вполне могу пригласить его прямо сейчас", - ответил Трамп.

В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась ничем.