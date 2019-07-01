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Солдаты в Польше, архивное фото

В Польше построят центр подготовки для американских солдат

© AFP 2019 / WOJTEK RADWANSKI
В мире
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В настоящее время на территории Польши расквартированы четыре с половиной тысячи военнослужащих армии США - в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. На севере Польши появится центр боевой подготовки для американских солдат, рассказал министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, сообщает РИА Новости.

По словам министра, соглашение о строительстве центра боевой подготовки на полигоне в Дравско-Поморском будет подписано в третьем квартале 2019 года.

"Он (центр - ред.) будет предназначен в основном для американских войск, и солдаты армии США смогут оттачивать свои умения на месте, без необходимости выезда в Германию", - сказал Блащак.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Ранее США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9

Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения американских военных и техники и построить военный аэродром, который мог бы использоваться при переброске сил "для учений и на непредвиденный случай". По данным польского минобороны, войска США разместят в шести точках на территории страны, преимущественно у восточной границы.

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Теги:
США, Польша


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