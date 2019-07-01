Напавшие на россиянина в Косово будут наказаны, заявил посол России в Сербии

Сотрудник миссии ООН в Косово россиянин Михаил Краснощеков 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил в интервью РИА Новости, что Кремль будет добиваться наказания для участников нападения на россиянина - сотрудника миссии ООН в Косово.

"Мы будем добиваться расследования, наказания виновных, оказывать содействие, чтобы ситуация с дальнейшей работой нашего коллеги решалась в его интересах и при гарантировании личной безопасности", - сказал посол.

Посол подчеркнул, что этот случай - вопиющий, это "дикость, и трудно найти аналогичные примеры". Произошедшее представляет собой явное проявление агрессии в отношении россиянина, сказал собеседник.

"С российской стороны, разумеется, незамедлительно было сделано все, чтобы проявить заботу о российском сотруднике, обеспечить его интересы", - добавил Боцан-Харченко.

Кроме того, Александр Боцан-Харченко выразил обеспокоенность регулярными попытками подорвать и ослабить присутствие Миссии ООН в Косово.

"Нас очень беспокоят попытки подорвать и ослабить присутствие Миссии ООН в Косово (МООНК). Здесь у нас позиция четкая – МООНК необходима на основании резолюции Совета безопасности ООН 1244 и является основной международной структурой в Косово. И, естественно, обсуждения Косово должны регулярно осуществляться в Совете безопасности ООН", - заявил дипломат.

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По мнению российского посла, дислоцированные в Косово Миссия под эгидой НАТО (KFOR) и Миссия Евросоюза по обеспечению законности не проявили должной активности в ответ на акцию косовского спецназа.

"Взять, например, историю с действиями так называемого косовского спецназа – никакую должную активность не проявляют ни KFOR, которые должны были действовать на основе своего мандата и предотвратить подобные акции, ни Миссия ЕС в области верховенства закона в Косово", - заявил он.

Москва выступает за переговорное решение вопроса Косово на основе договоренностей между Белградом и Приштиной, которое должно получить одобрение мирового сообщества в лице Совета безопасности ООН, заявил РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Мы выступаем за переговорное решение вопроса – на основе договоренностей между Белградом и Приштиной. Если оно будет, его должно подтвердить или одобрить мировое сообщество в лице Совета безопасности ООН", - отметил он.

Дипломат выразил уверенность в том, что только подобная договоренность может закрыть этот вопрос и гарантировать долгосрочное решение проблемы.

Посол России в Сербии также отметил, что США и их союзники поощряют действия Косово по нагнетанию напряженности.

"Запад – и в первую очередь Вашингтон – поощряет только косовских албанцев, поддерживает их военизированные структуры и действия по созданию армии, которые не только не вписываются в правовые решения, но с учетом текущей ситуации являются совершенно очевидным намеренным нагнетанием напряженности", - сказал Боцан-Харченко.

"Надеюсь, в Европе и США утвердится понимание, что ситуация развивается очень опасно, ее нельзя доводить до той грани, на которой она выйдет из-под контроля и могут вспыхнуть более крупные столкновения", - добавил собеседник.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с организованной преступностью.

Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.

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Ситуация в Косово

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

В феврале 2008 года албанские структуры Косово в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость. Республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.

Спустя три года Белград под давлением Брюсселя и для сближения с Евросоюзом был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами. Сейчас диалог приостановлен.