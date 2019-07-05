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Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах

"Джентльмен-грабитель": пойман крупнейший кибермошенник в истории Испании

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В мире
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Задержанный использовал различные имена и постоянно менял место жительства, останавливаясь не более чем на неделю, в отелях и апартаментах.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Крупнейший кибермошенник в Испании, на арест которого суды выдали 25 ордеров, задержан в Мадриде, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Гражданской Гвардии.

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Задержанному по прозвищу Люпен (Арсен Люпен - "джентльмен-грабитель", главный герой романов французского писателя Мориса Леблана - ред.) 23 года, он испанец. Создавая фейковые интернет-магазины-однодневки, хакер зарабатывал порядка трехсот тысяч евро в месяц. Специальные службы Испании считают, что незаконной деятельностью Люпен занимался на протяжении последних трех лет.

Размещая логотипы известных магазинов и брендов, кибермошенник создавал фиктивные сайты по онлайн-продажам, в основном "торгуя" игровыми приставками и смартфонами, а также "сезонными" товарами, например, кондиционеры и приборы для обогрева помещений. Сайты работали несколько дней, после чего доступ к ним пропадал. В течение этого времени молодой преступник активно рекламировал их в соцсетях и поисковиках, чтобы максимально привлечь клиентов. Правоохранительные органы выяснили, что таким образом было создано минимум тридцать сайтов.

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CC BY-SA 2.0 / FL/Katy Levinson / Santiago
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Со временем Люпен усовершенствовал свою технологию. Он звонил покупателям с просьбой установить приложение, через которое они якобы могли бы отслеживать заказ. Это приложение открывало доступ к банковским кодам клиентов. Информация о номерах банковских карт и паролях позволяла переводить деньги с карт клиентов на другие карты, а для снятия наличных мошенник привлекал людей, которые за определенную плату снимали деньги в банкоматах.

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Помимо самого "Люпена", задержаны еще два человека. При обыске изъяты пятьдесят телефонов и сто сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц.

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Теги:
киберпреступники, хакеры


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