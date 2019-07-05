Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее рассказал, что основная причина ЧП с глубоководным аппаратом в Баренцевом море - пожар в аккумуляторном отсеке.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам из глубоководного аппарата, где произошел пожар. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Еще десять погибших моряков награждены орденами Мужества.

Детали произошедшего не раскрываются, так как эта информация относится к категории гостайны. Обнародовано лишь, что моряки занимались изучением гидросферы.

По информации Минобороны России, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Второго июля Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП.

Шойгу в ходе совещания в Североморске заявил, что подводники проводили исследования по изучению гидросферы. Он отметил, что после возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня.

Хаджимба выразил Путину соболезнования в связи с гибелью моряков>>

По словам министра, моряки ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат.