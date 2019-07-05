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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Столтенберг о ходе дискуссии Россия-НАТО: откровенный и необходимый разговор

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
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Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в среду 3 июля.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что дискуссии между Россией и альянсом на Совете Россия-НАТО, где обсуждались вопросы Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Украины, были откровенными, тем не менее стороны остались на принципиально разных позициях, передает РИА Новости.

"Я с нетерпением ожидаю продолжения этих обменов мнениями на будущих заседаниях Совета. Сегодняшняя встреча затронула важные темы, затрагивающие евроатлантическую безопасность. Наш разговор был откровенным и необходимым", - сказал Столтенберг.

При этом Генсек НАТО подчеркнул, что "союзники по НАТО и Россия придерживаются принципиально разных взглядов".

© Sputnik / Антон Денисов
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"Но мы привержены продолжению нашего диалога. Без диалога мы не сможем разрешить наши разногласия", - резюмировал он.

ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

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В октябре 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.

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В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов.

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Теги:
Йенс Столтенберг, НАТО


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