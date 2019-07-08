Госсекретарь США анонсировал введение новых санкции против Ирана

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил новыми санкциями и изоляцией Ирану в ответ на развитие ядерной программы, передает РИА Новости.

"Последнее расширение ядерной программы Ирана приведет к дальнейшей изоляции и санкциям. Страны должны восстановить давний стандарт полного отсутствия обогащения для ядерной программы Ирана", - написал Помпео в Twitter.

"Режим Ирана, вооруженный ядерным оружием, будет представлять еще большую опасность для мира", - подчеркнул госсекретарь.

Иран ранее объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране подчеркнули, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

Иранская ядерная программа

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран с 7 июля намерен обогащать уран выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, будет делать это на уровне, который считает нужным. В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Иран в воскресенье 7 июля может объявить о повышении уровня обогащения урана до 5%.

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Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.

В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

Российский МИД не раз призывал американских коллег действовать в соответствии с международным правом, вернуться к выполнению всех обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе и снять все санкции против Ирана.

14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

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Согласно документу, долгосрочный план Ирана включал ограничения на все работы по обогащению урана и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этой области в течение восьми лет.