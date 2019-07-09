Тяжелое наследие: Путин предостерег Грузию от новых ошибок в отношениях с Абхазией

Российский президент напомнил, к чему привели действия Михаила Саакашвили и его предшественников.

СУХУМ - 9 июл, Sputnik. Российский президент Владимир Путин предостерег нынешние грузинские власти от повторения ошибок их предшественников в отношениях с Абхазией и Южной Осетией.

"Это тяжелое наследие, которые не то что не стал учитывать, а просто проигнорировал один из первых президентов современной Грузии, когда отменил вообще всякую автономию и Аджарии, и Абхазии. Все это привело к взрыву и братоубийственной войне», - сказал Путин.

"Я в свое время предупреждал Саакашвили, говорил ему: Михаил Николаевич, ни в коем случае не допускайте никаких военных действий в отношении Абхазии либо Южной Осетии, американцам говорил то же самое - "Да-да, ни в коем случае". И что сделали? Нет, пошли туда с войной. Результат сегодня известен", - продолжил он.

Путин напомнил, что при развале Российской Империи в годы Первой Мировой войны Грузия предпринимала попытки поглощения Абхазии, образовалось Независимое грузинское государство.

"И при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жестко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям, нельзя об этом забывать никогда, если сегодняшние грузинские власти хотят наладить отношения с народом Абхазии или Южной Осетии", - заявил Путин.

Он упомянул, что Осетия целиком вошла в состав Российской Империи в 1774 году как самостоятельное государство, а Абхазия - в 1810 году, также как независимое государство, как княжество.

В советское время сначала была образована договорная Союзная Социалистическая республика Абхазия, отметил президент России, но во времена Иосифа Сталина была создана уже Социалистическая республика Грузия, составной частью которой стала Абхазия.

"И, кстати говоря, наши правозащитники никогда не обращают на это внимания - это даже странно, но по указанию Сталина НКВД во главе с Берией предприняли очень жесткие меры в отношении абхазов - очень жесткие, даже не хочу сейчас это воспроизводить - с целью поглощения Грузией этой территории и абхазского народа", - добавил Путин.

Путин подчеркнул, что после грузинской агрессии в августе 2008 года "Россия просто вынуждена была признать независимость этих республик и защищать народы и Абхазии, и Южной Осетии".

Ранее Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла ряд антироссийских резолюций, внесенных делегациями Украины и Грузии, в том числе России было предложено отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии.

Министерство иностранных дел Абхазии прокомментировало призыв ОБСЕ к России, заявив, что «представленная грузинской делегацией резолюция содержит стандартный для подобного рода документов набор пропагандистских штампов о "ситуации на оккупированных территориях", а также бессмысленный призыв к России отменить решение о признании независимости Республики Абхазия".

Российский посол в Абхазии Алексей Двинянин, говоря о резолюции ОБСЕ, заявил, что документ является исключительно политизированным и признавать его Россия не намерена.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.