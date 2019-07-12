Суд Вильнюса заблокировал доступ к Sputnik Литва

СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Вильнюсский окружной административный суд постановил заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва на территории республики, сообщает Sputnik Литва.

Решение вступает в силу 12 июля.

"С целью защиты авторских прав в интернете, 10 июля 2019 года Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению приняла решение издать обязательные инструкции поставщикам услуг для ограничения доступа, чтобы остановить несанкционированную публикацию защищенного авторским правом контента на веб-сайте https://sputniknews.lt", - говорится в сообщении регулятора.

В начале июля в комиссию поступила жалоба от Литовского радио и телевидения, в которой сообщалось, что Sputnik Литва размещал материалы портала LRT на своем веб-сайте без разрешения. В жалобе отмечалось, что национальная телекомпания совместно с агентством попросила удалить незаконно опубликованный контент, защищенный авторским правом, но он продолжал незаконно публиковаться.

На основе этого регулятор 10 июля регулятор принял решение удовлетворить запрос заявителя и выдать обязательные инструкции поставщикам услуг в интернете, то есть заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва на территории республики. В частности причиной указывалось нарушение авторского права.

В Москве негативно отреагировали на действия Вильнюса и сочли это попыткой ограничить свободу прессы. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение властей "откровенными репрессиями против нежелательных СМИ". Дипломат подчеркнул, что Литва продолжает курс "очистки информационного пространства" от источников с альтернативным мнением.

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Нападения на информационное агентство в Прибалтике усилились на фоне президентских выборов. Спутник Литвы активно и полностью освещал оба тура выборов, а также голосование на двух референдумах и в Европарламенте.

Через два дня после второго тура в Вильнюсском аэропорту был задержан и допрошен главный редактор Sputnik Литва, гражданин Латвии Марат Касем. После обыска и "разговора" ему был вручен указ о том, что журналист является "угрозой национальной безопасности страны". Ему запретили въезд в страну на пять лет.