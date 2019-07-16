Вашингтон "играет с огнем", заявил глава МИД Ирана

Иран ранее довел обогащение урана до 4,5%, тем самым превысив предусмотренный в ядерной сделке показатель.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран может изменить свое решение об обогащении урана "в течение нескольких часов", передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

"Это может быть пересмотрено в течение нескольких часов", - сказал Зариф.

На вопрос о том, не боится ли Иран, что "играет с огнем", Зариф заявил, что это США играют с огнем, выйдя из ядерной сделки.

"У нас было соглашение, оно включало меры, если одна из сторон начинает его нарушать, то мы свободно можем прекратить частичное выполнение сделки", - сказал Зариф.

"Мы не будем разрабатывать ядерное оружие. Если бы мы хотели разработать ядерное оружие, мы бы это сделали. Однако, если начать уступать незаконным требованиям, конца им не будет", - сказал глава МИД Ирана.

Джавада Зарифа также спросили, почему президент США Дональд Трамп принял решение ударить по Ирану в отместку за сбитый американский беспилотник, но потом передумал.

"Мое понимание таково, что разум восторжествовал, люди пришли к заключению, что это не будет ограниченной операцией", - сказал Зариф.

Ядерная сделка

В 2015 году Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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В мае 2018-го Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана.

В том числе вводятся вторичные санкции, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Кроме того, была озвучена цель довести экспорт иранской нефти до нуля.

Оставшаяся пятерка и Тегеран договорились разработать финансовый механизм для расчетов в обход санкций США, но работа по этому направлению идет медленно.

Восьмого мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД. В Тегеране заявили, что оставшиеся участники сделки неспособны решить возникшие проблемы.

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Берлину, Парижу, Лондону, Пекину и Москве было дано 60 дней для обеспечения интересов Исламской Республики, но ситуация не изменилась, что привело ко второму этапу сокращения обязательств.