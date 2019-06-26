Трамп о войне между США и Ираном: продлилась бы недолго

Представитель Пентагона коммандер Ребекка Ребарич ранее сообщила, что военный контингент в одну тысячу человек, направляемый США на Ближний Восток, будет включать батальон с зенитными ракетными комплексами Patriot, беспилотники и пилотируемый самолет-разведчик.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что между США и Ираном не будет войны, отметив при этом, что такой вооруженный конфликт не продлился бы долго, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox Business.

"Я надеюсь, что нет, но у нас сильные позиции", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, может ли начаться вооруженный конфликт США с Ираном.

Трамп подчеркнул, что, начнись подобный конфликт, "он бы не продлился долго". Американский лидер также заверил, что не под каким предлогом, не направил бы сухопутные войска в Иран в случае войны.

Обострение в Персидском заливе

Иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский ЗРК сбил аппарат над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают на своей позиции.

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Трамп заявил, что Вашингтон был готов нанести точечные удары по иранским объектам, однако это решение не было принято из-за возможных жертв.

В мае Пентагон уже объявлял о расширении контингента на Ближнем Востоке - тогда было решено отправить в регион до 900 солдат и продлить размещение там батальона Patriot, который обслуживали около 600 человек. Майское расширение военного присутствия включало также эскадрилью самолетов и разведывательные беспилотники.

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Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявил, что Иран не хочет войны с США, но продолжит сопротивляться политике Вашингтона.