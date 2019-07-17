Контактная группа по Донбассу согласовала в Минске новое перемирие с 21 июля

СУХУМ, 17 июл — Sputnik. Участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие начиная с 21 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика.

"Трехсторонняя контактная группа согласовала заявление о подтверждении полной приверженности прекращению огня с 21 июля, 00.01 по киевскому времени (совпадает с мск - ред.)", - сообщил Сайдик на брифинге по итогам очередного заседания контактной группы в Минске.

Заявление о перемирии, принятое контактной группой по Украине, включает в себя дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня, сказал полпред Россиив контактной группе Борис Грызлов.

"Контактной группой было принято заявление о бессрочном режиме прекращения огня – летнем перемирии, начиная с 21 июля 2019 года. Заявление о перемирии включает в себя дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня", - сообщил Грызлов журналистам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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