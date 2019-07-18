Альтернатива есть: Россия предложила поставить Турции истребители Су-35

США заявили о решении исключить Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400.

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если Анкара согласится на это предложение, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

"Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35", - сказал Чемезов.

Турецкий военный источник, в свою очередь, рассказал агентству, что говорить о покупке Турцией российских истребителей Су-35 пока преждевременно, оценку этого предложения проведет президент страны Тайип Эрдоган. По словам источника, Эрдоган "выступит с соответствующим заявлением".

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя поставки в Турцию российских зенитных комплексов С-400, заявил, что Анкара больше не сможет рассчитывать на покупку американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Контракт на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит. После заключения сделки США потребовали, чтобы Турция отказалась от российских С-400 и взамен купила американские комплексы Patriot. Вашингтон также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в истории страны, поставки комплексов начались 12 июля.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями, управляемыми вектором тяги. Поколение 4++ указывает, что по совокупности характеристики истребителя приближены к характеристикам истребителя пятого поколения.

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