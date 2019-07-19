Boeing 747 прекратил взлет в Шереметьево из-за сигнала о задымлении

Росавиация сформировала специальную комиссию для расследования обстоятельств и причин инцидента с самолетом авиакомпании "Северный ветер" в московском аэропорту Шереметьево.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Самолет Boeing 747 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) остановил вылет из московского аэропорта Шереметьево в Ереван из-за сигнала о задымлении, передает РИА Новости.

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, восемь из них пострадали, два человека госпитализированы.

Задымление в пассажирском салоне самолета авиакомпании "Нордвинд" Москва - Ереван возникло, когда машина разбегалась для взлета, возгорания не было, рассказала директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова.

"Во время разбега по взлетно-посадочной полосе внутри пассажирского салона возникло задымление. Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение о прерывании взлета, после чего освободил полосу и остановил самолет на рулежной дорожке. Возгорания на борту воздушного судна не было", - сказала она.

В свою очередь авиакомпания "Nordwind" заявила, что причиной отмены и эвакуации ее рейса Москва - Ереван стало появление постороннего запаха на борту.

"При разбеге в пассажирском салоне появился посторонний запах. Экипаж прекратил взлет и после освобождения взлетно-посадочной полосы и выключения двигателей организовал эвакуацию пассажиров (162 взрослых, 11 детей) по аварийным надувным трапам", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что росавиация для расследования обстоятельств и причин инцидента с самолетом авиакомпании "Северный ветер" в московском аэропорту Шереметьево сформировала специальную комиссию.

"Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия Росавиации. Комиссия приступила к работе", - сообщили в Росавиации.

Резервный самолет авиакомпании "Северный ветер" ("Нордвинд") с пассажирами прервавшего взлет из-за задымления Boeing вылетел из Москвы в Ереван, сообщили в Росавиации. Источник, близкий к авиакомпании, сообщил, что лететь резервным бортом отказались 28 человек.

В настоящее время аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме.

Это не первый за последнее время инцидент в Шереметьево. Шестнадцатого июня в аэропорту совершил вынужденную посадку направлявшийся в Милан лайнер, у которого отказала система кондиционирования. Тридцатого мая пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Грозный, экстренно приземлился в Шереметьево из-за срабатывания на борту пожарной сигнализации.

Пятого мая Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", летевший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево и жестко приземлился после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели, пожар быстро охватил половину фюзеляжа. В результате происшествия погиб 41 человек.

Читайте также: