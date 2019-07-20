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Все по правилам: Иран объяснил задержание британского танкера в Ормузском проливе

© AFP 2019 / Nico Kemps
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Иранский Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер из-за нарушения международных морских правил в пятницу 19 июля.

СУХУМ, 20 июл — Sputnik. Иранские власти заявили, что задержали в Ормузском проливе танкер Stena Impero из-за инцидента с иранским рыболовецким судном, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

Эсминец USS McFaul в Персидском заливе
© U.S. Navy photo
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"Британское судно столкнулось с рыболовецким судном, это необходимо расследовать", — цитирует агенство слова генерального директора Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморада Афифипура.

По его информации, танкер не ответил на сигнал бедствия с иранского судна, после чего рыболовы, согласно правилам, связались с Организацией портов и судоходства и заявили об инциденте.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также заявил, что действия Тегерана в Персидском заливе направлены на соблюдение международных морских правил.

"В отличие от пиратства в Гибралтарском проливе, наши действия в Персидском заливе направлены на соблюдение международных морских правил. Как я сказал в Нью-Йорке, именно Иран гарантирует безопасность Персидского залива и Ормузского пролива. Великобритания должна перестать быть соучастником экономического терроризма США", - написал Зариф в Twitter.

По информации агентства IRNA, сейчас танкер находится в порту Бендер-Аббас, куда его сопроводили ВМС Корпуса стражей исламской революции.

В связи с захватом Ираном британского танкера, глава МИД Великобритании Джереми Хант выразил надежду на то, что поиск выхода из кризиса будет вестись на деле, а не на словах.

Патрульное судно Британского Королевского флота в водах территории Гибралтар, 4 июля 2019 года
© REUTERS / JON NAZCA
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"Только что говорил с главой МИД Ирана Зарифом и выразил крайнюю обеспокоенность тем, что сделанные прошлой субботой заявления о том, что Иран не хочет деэскалации, обернулись обратными действиями. Если мы хотим найти выход, то мы должны действовать, а не говорить. Британские суда будут защищены", - написал Хант в Twitter.

Война танкеров

Отношения Ирана и Великобритании обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара при поддержке британских морских пехотинцев задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Судно заподозрили в перевозке двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии. В Тегеране эту информацию опровергли и потребовали освободить танкер.

Примерно через неделю СМИ сообщили, что пять малых кораблей, предположительно, иранских, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Но сопровождавший судно фрегат HMS Montrose сделал кораблям устное предупреждение, и те пропустили танкер.

Власти Ирана отрицают, что пытались помешать проходу британского судна. Тем не менее Великобритания заявила, что обсуждает с США возможность наращивания военного присутствия в Персидском заливе.

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Теги:
танкеры, Великобритания, Иран


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