США сбили иранский беспилотник в районе Ормузского пролива

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил новыми санкциями и изоляцией Ирану в ответ на развитие ядерной программы.

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе, передает РИА Новости.

"Разведывательный аппарат был почти в 900 метрах от американского корабля в Ормузском проливе. Беспилотник был тотчас уничтожен", - сказал он.

По его словам, беспилотник представлял реальную угрозу кораблю США. Американский лидер также призвал другие страны защищать свои корабли.

В Пентагоне также отреагировали на инцидент с беспилотником в Ормузском проливе.

"Примерно в 10 часов утра по местному времени десантный корабль USS Boxer находился в международных водах, осуществляя плановый переход через Ормузский пролив. Беспилотный летательный аппарат (БЛА) с неподвижным крылом приблизился к Boxer и оказался на угрожающем для корабля расстоянии. Корабль принял меры по защите против БЛА для обеспечения безопасности корабля и его экипажа", - сказано в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

Глава МИД Исламской республики Джавад Зариф в свою очередь отметил, что у Ирана нет информации о потере беспилотника.

Позднее Зариф разместил в Twitter изображение карты мира с выделенными силуэтами США и Ирана. Обозначенный красной точкой Ормузский пролив находится на южной границе Ирана, на противоположном от США конце карты. Сообщение сопровождает единственное слово-подзаголовок: "Напоминание" (Reminder).

Обострение отношений между США и Ираном

Непростые отношения Вашингтона и Тегерана ухудшились после того, как 13 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. США обвинили в этом Иран и заявили, что намерены защищать свободу судоходства в регионе.

В Исламской республике назвали обвинения безосновательными и отметили, что сами обеспокоены случившимся. Там также напомнили, что помогали со спасением моряков.

В конце июня иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике Global Hawk, после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что беспилотник сбили над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

После этого США начали готовить ответ на действия Ирана. Трамп написал в Twitter, что остановил удар по исламской республике за десять минут до начала, так как во время консультаций узнал, что при атаке погибнут 150 человек.

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