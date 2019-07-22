В Совфеде ответили на угрозы Киева из-за выдачи паспортов жителям Донбасса

Сенаторы заявили, что Украина не соблюдает Минские соглашения, но после любых российских инициатив обвиняет Москву в срыве договоренностей.

СУХУМ, 22 июл — Sputnik. Российские парламентарии прокомментировали заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка о возможных санкциях против Москвы и мерах по усложнению выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Как заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов, российские власти не будут прекращать этот процесс. Он назвал выдачу паспортов суверенным правом России.

Парламентарий подчеркнул, что такой режим можно представить для граждан любого другого государства или отдельных регионов. При этом Морозов отметил, что для жителей Донбасса это возможность получить защиту и поддержку, которой они лишены.

"А санкции — дело пустое. Ответим", — резюмировал он.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, говоря о реакции Киева на выдачу российских паспортов, назвал ответ украинских властей "циничным".

"Особый цинизм по отношению к собственным гражданам — обстреливать, блокировать и возмущаться тем, что сосед поделился с ними куском хлеба", — цитирует его телеканал RT.

Депутат также добавил, что Украина не соблюдает Минские соглашения, но после любых российских инициатив обвиняет Москву в срыве договоренностей.

В ноябре 2018 года Украина ограничила въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Владимир Путин отметил, что Москва не будет вводить ответных ограничений, а наоборот — облегчит для украинцев процедуру получения российского гражданства.

В декабре президент подписал закон, который дает главе государства право определять, какие категории иностранцев могут получить гражданство России в упрощенном порядке. В апреле вступил в силу соответствующий указ, касающийся жителей ДНР и ЛНР. Первые центры выдачи открылись уже через несколько дней.

В ответ на возмущение со стороны Украины российские власти подчеркнули, что вопрос носит исключительно гуманитарный характер.

Позже право на упрощенное получение российского гражданства получили все жители Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных украинским властям территорий. В офисе президента Украины эту новость встретили "с грустью и негодованием".

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