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Британский танкер Stena Impero, задержанный ВМС Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе. Архивное фото

Вашингтон объявил о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

© AP Photo / Tasnim News Agency
В мире
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Иранский Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер из-за нарушения международных морских правил в пятницу 19 июля.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над созданием коалиции для патрулирования Ормузского пролива, к которой присоединятся страны "по всему миру", передает РИА Новости.

"Мы работаем над тем, чтобы изменить поведение руководства Исламской Республики Иран. И мы создаем коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы сохранить эти морские пути открытыми. В этом будут участвовать страны со всего мира", - сказал Помпео.

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Ранее издание Defense One со ссылкой на председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда проинформировало о том, что администрация президента США Дональда Трампа намерена сформировать международную коалицию, чтобы патрулировать воды вблизи Ирана и Йемена.

Данфорд тогда сказал, что сейчас "они в контакте с несколькими странами, чтобы посмотреть, смогут ли они создать коалицию, которая обеспечит свободу навигации в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах". Позже помощник главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер подчеркнула, что коалиция создается не для военной борьбы с Ираном, а для обеспечения безопасности транспортного судоходства, в первую очередь путем усиления разведки и наблюдения в регионе.

Война танкеров

Отношения Ирана и Великобритании обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара при поддержке британских морских пехотинцев задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Судно заподозрили в перевозке двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии. В Тегеране эту информацию опровергли и потребовали освободить танкер.

Флаг Ирана. Архивное фото.
© Fotolia / Borna_Mir
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Примерно через неделю СМИ сообщили, что пять малых кораблей, предположительно, иранских, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Но сопровождавший судно фрегат HMS Montrose сделал кораблям устное предупреждение, и те пропустили танкер.

Власти Ирана отрицают, что пытались помешать проходу британского судна. Тем не менее Великобритания заявила, что обсуждает с США возможность наращивания военного присутствия в Персидском заливе.

В пятницу 19 июля иранский Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер из-за нарушения международных норм.

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Теги:
США, Иран


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