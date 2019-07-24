Ливни, град и смерчи прогнозируют в Сочи: введен режим повышенной готовности

По распоряжению мэра Сочи Анатолия Пахомова все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Режим повышенной готовности введен в Сочи из-за угрозы ливней, шквалистого ветра, опасности формирования смерчей над морем, сообщает администрация курорта.

"В Сочи введен режим повышенной готовности. Действовать он будет до 18:00 29 июля. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям", - сказано в сообщении.

В целях предупреждения и ликвидации последствий непогоды на наиболее опасных участках рек, подверженных подтоплению, организован круглосуточный мониторинг.

"Непогода не должна застать врасплох. Нужно уделить максимальное внимание оползневым участкам, мониторить реки и ливневки", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Анатолия Пахомова.

Жителям и гостям курорта рекомендуется воздержаться от отдыха вблизи водоемов и выхода в горы.

Экстренное предупреждение объявлено во всем Краснодарском крае из-за ливней с грозами, града, шквалистого ветра, угрозы формирования смерчей над Черным и Азовским морями, а также подъема воды в реках. По данным ГУМЧС России в регионе, наиболее сложная обстановка может сложиться в юго-восточных районах края, предгорных районах и по побережью Черного и Азовского морей. По информации ФГБУ "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей", на территории Сочи в среду ожидается усиление порывов ветра до 15 метров в секунду, гроза, местами сильный дождь.

В конце июня на Сочи обрушились ливни. Они стали причиной схода селя в Красной поляне. Из-за стихии была полностью затоплена канализационная насосная станция, которая обслуживает горную Олимпийскую деревню и этнографический комплекс "Моя Россия". Власти города ввели режим ЧС в районе происшествия для ликвидации последствий селя. Также были зафиксированы подтопления в четырех поселках Сочи, без света остались около шести тысяч жителей.

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