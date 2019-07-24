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Новым министром обороны США назначен Марк Эспер

© AFP 2019 / Pete Marovich
В мире
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Новым министром обороны США является гражданское лицо, что традиционно для министров обороны США.

СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Новым министром обороны США официально стал Марк Эспер, который принес присягу в присутствии Дональда Трампа, передает РИА Новости. Ранее кандидатуру Эспера утвердил сенат.

Таким образом, Пентагон впервые за более чем полгода получил действующего главу — без приставки "исполняющий обязанности".

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Главе Пентагона позвонил школьник и взял у него интервью

После вступления Дональда Трампа в должность президента США, в январе 2017 года, министром обороны был назначен Джеймс Мэттис, который подал в отставку 31 декабря 2018-го. После чего исполняющим обязанности сначала был Патрик Шэнахан, а затем, с конца июня, — Эспер.

С 1986 по 2007 годы Марк Эспер служил в армии, участвовал в войне в Персидском заливе в 1991-м в составе 101-й десантной дивизии. После отставки в звании подполковника Эспер работал в частных коммерческих структурах, в качестве лоббиста для оборонных предприятий.

В ноябре 2017 года сенат утвердил его на пост министра сухопутных сил, входящих в структуру Пентагона.

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Теги:
Армия США, США


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