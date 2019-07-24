Омбудсмен Украины: достигнуты договоренности о возвращении арестованных моряков

Российские пограничники задержали украинские корабли в Черном море в ноябре прошлого года, для этого им пришлось применить оружие.

СУХУМ, 24 июл – Sputnik. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что с российской стороной достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков, задержанных в Черном море за нарушение государственной границы России, передает РИА Новости.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы. Думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - цитирует Денисову "Общественное ТВ".

Комментариев российских официальных лиц пока не поступало.

Украинские военные моряки были задержаны в территориальных водах России 25 ноября 2018 года. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Ранее сообщалось, что в ходе первого телефонного разговора между президентам России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсуждалась тема освобождения пленных моряков.

"Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ", - отмечали в пресс-службе главы украинского государства.

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