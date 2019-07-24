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Уполномоченный по правам человека в России Т. Москалькова провела встречу с украинской коллегой Л. Денисовой

Поторопились: Москалькова опровергла заявление омбудсмена Украины о возврате моряков

© Sputnik / Илья Питалев
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Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (43)
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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опровергла слова своей украинской коллеги Людмилы Денисовой, заявившей ранее о достигнутых договоренностях по возвращению арестованных в Черном море моряков, передает РИА Новости.

"Я пояснила, как проходит процедура переговоров с украинской стороны. С нашей стороны, насколько мне известно, следственные органы никаких решений не принимали, пока, по крайней мере ", - отметила Москалькова.

© Foto / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Украинский омбудсмен получила от российской коллеги данные о задержанных моряках

После заявления Москальковой Денисова скорректировала свое заявление о судьбе арестованных в России украинских моряков, написав, что ведутся переговоры, но о конкретных договоренностях, о которых заявляла ранее, уже не упомянула.

"Хочу уточнить информацию о 24 военнопленных моряках. 18 июля я подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаилу Шишову о принятии решения об избрании моего личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в Лефортовском СИЗО. Посольство Украины в РФ передало через МИД РФ эти документы в ФСБ РФ, и сейчас они находятся на рассмотрении руководителя Следственного управления. Мне известно, что ведутся переговоры о возвращении моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву", - написала Денисова на своей странице в Facebook.

Ранее в среду Денисова заявила, что достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков, уже оформляются последние документы.

Украинские военные моряки были задержаны в территориальных водах России 25 ноября 2018 года. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

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Темы:
Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (43)


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