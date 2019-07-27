Спешите свататься: кто еще из принцев и принцесс свободен

В эту субботу в Кафедральном соборе Монако станет на одного свободного принца меньше — внук Грейс Келли, сын принцессы Стефании Луи Дюкре женится на своей подруге Мари Шевалье.

СУХУМ, 27 июл — Sputnik. Тем, кто все еще мечтает выйти замуж за принца (или встретить принцессу), не стоит отчаиваться. Ведь список монарших домов не исчерпывается Великобританией и Монако, а примеры Меган Маркл, Шарлен Уиттсток или Даниэля Вестлинга вселяют надежду. РИА Новости рассказывает, кто еще остался и как простолюдины могут стать частью королевских семей.

Хуссейн бин аль-Абдалла, принц Иордании (25 лет)

Двадцатипятилетний Хуссейн — выпускник престижных Джорджтаунского университета и академии Сандхерст (Великобритания). Он очень популярен не только в Иордании, но и в мире — в инстаграме за ним следит более двух миллионов человек и число подписчиц постоянно увеличивается.

В блоге представлены снимки со светских приемов и из путешествий. Кроме того, принц увлекается мотоциклами, футболом и игрой на гитаре — все это также отражено в его фотоленте.

© AFP 2019 / Khalil Mazraawi Хуссейн бин аль-Абдалла, принц Иордании

Хуссейн занимается и благотворительностью, а еще сопровождает отца, короля Абдаллу II, в официальных поездках.

Встретить принца можно на официальных и светских мероприятиях по всему миру, которые он посещает в качестве представителя Иордании. Кроме того, он много путешествует по родной стране, а еще периодически наведывается в Европу, например, чтобы проведать сестру (принцесса учится в Сандхерсте).

© AP Photo. Хуссейн бин аль-Абдалла, принц Иордании

Николай, принц Дании (19 лет)

Внук правящей королевы Дании Маргрете II в свои 19 — уже известная модель. В 2018 году он с успехом дебютировал на Неделе моды в Лондоне и продолжает ходить по подиуму и покорять сердца поклонниц по всему миру.

© AFP 2019 / Николай, принц Дании

Николай — седьмой в очереди на датский престол. Очевидно, что у тех, кто бывает на европейских модных показах и тусовках, больше шансов с ним встретиться. Недавно стало известно, что принц решил учиться в Копенгагенской школе бизнеса. Попробуйте поступить — вот и еще один способ с ним познакомится.

Себастьян, принц Люксембургский (27 лет)

Сын правящего герцога Люксембурга (одной из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни) Анри — лишь шестой в очереди на престол, но это не умаляет его других достоинств.

© AFP 2019 / Себастьян, принц Люксембургский

Он интересуется искусством, увлекается альпинизмом, а еще, по всей видимости, во время учебы в одном из университетов США пристрастился к регби.

Встретить принца проще всего на горнолыжных склонах, поскольку Себастьян — заядлый любитель лыж и путешествий.

Принц Брунея Абдул Матин (27 лет)

Вот, наверное, один из самых завидных женихов мира — принц Брунея Абдул Матин. Состояние его отца, правящего монарха, оценивается в 20 миллиардов долларов, а у 27-летнего Матина больше миллиона подписчиков в инстаграме.

© Foto/ tmski Принц Брунея Абдул Матин

Принц увлекается боксом, поло и военным делом. А еще у него есть степень магистра искусств Лондонского университета и диплом военной академии в Сандхерсте (Великобритания).

По словам Абдула, его идеальная девушка должна быть "естественной и простой". Каждой, кто себя такой считает, имеет смысл попытаться встретить брунейского принца в спортзале, на матче "Манчестер Юнайтед", турнирах по поло или заседаниях различных международных организаций, где он представляет интересы страны.

© Foto/ tmski Принц Брунея Абдул Матин

Константин-Алексиос, принц Греции и Дании (20 лет)

Константин-Алексиос — старший сын греческого принца Павла и кронпринцессы Греции Марии-Шанталь. По отцовской линии его родственники — британская королева Виктория, русская великая княгиня Ольга Константиновна, а еще датские короли Кристиан IX и Фредерик IX. Крестные — шведская кронпринцесса Виктория и британский принц Уильям.

© Foto/ alexiosgreece Verified Константин-Алексиос, принц Греции и Дании

Встретить Константина-Алексиоса вполне реально в Джорджтаунском университете, где он сейчас учится. В перерывах между занятиями он также ведет инстаграм (почти сто тысяч подписчиков), где публикует очень кинематографичные снимки.

Леди Амелия Виндзор, Великобритания (23 года)

Младшая дочь Джорджа и Сильваны Виндзор, графа и графини Сент-Эндрюс, — двоюродная внучка Елизаветы II и аж 39-я в порядке наследования британского престола. Но зато ее называют самой красивой представительницей этой королевской семьи.

Амелия окончила Эдинбургский университет, работает моделью, увлекается журналистикой и часто выходит в свет.

© AP Photo. Леди Амелия Виндзор, Великобритания

Встретить леди можно на тусовке в клубе Лондона или в каком-нибудь живописном уголке Британии — Амелия часто путешествует по стране и выкладывает фото в инстаграме, где у нее почти 80 тысяч фолловеров.

Сириваннавари Нариратана, принцесса Таиланда (32 года)

Единственная дочь короля Таиланда Рамы X — разносторонняя личность, спортсменка и модница. В составе сборной Таиланда она завоевала золотую медаль Игр Юго-Восточной Азии на турнире по бадминтону. Принцесса увлекается вело- и конным спортом. Помимо этого, она получила степень бакалавра Университета Бангкока по специальности "Мода и текстиль", обучалась и стажировалась в модных домах Франции и Италии.

Сириваннавари стала дизайнером одежды и даже представляла свою коллекцию в Москве на Russian Fashion Week в 2008 году.

© AP Photo. Сириваннавари Нариратана, принцесса Таиланда

Встречи с принцессой следует искать на подобных мероприятиях. Девушка остается в профессии и поэтому часто приезжает в Европу на показы. В инстаграме ее модного дома уже почти 220 тысяч подписчиков.

Александра Люксембургская (28 лет)

Полное имя принцессы — Александра Жозефина Тереза Шарлотта Мария Вильгемина Люксембургская. Она — четвертый ребенок (и поэтому четвертая в очереди на трон), а также единственная дочь герцога Люксембургского Анри.

© AFP 2019 / Александра Люксембургская

В соответствии со своим статусом, принцесса говорит на пяти языках, увлекается верховой ездой, теннисом и водными лыжами, но не забывает и о благотворительности. Она — патрон Лиги защиты животных и волонтер в центрах помощи беженцам. Вероятнее всего встретить Александру на элитных теннисных кортах Европы. Торопитесь, не то повезет беженцу, а не вам.

Сиханизо Дламини, принцесса Свазиленда (31 год)

Самая старшая из тридцати детей правящего короля Свазиленда, Сиханизо окончила колледж в Великобритании, изучала актерское мастерство в США и получила степень магистра в области цифровых коммуникаций в Австралии. Принцесса заработала репутацию бунтарки — носила джинсы и мини-юбки, пока обучалась за рубежом, и даже критиковала многоженство в Свазиленде.

© AFP 2019 / Сиханизо Дламини, принцесса Свазиленда

Сиханизо курирует здравоохранение, образование и просвещение у себя в стране, а с 2018-го занимает должность министра информационных технологий и связи. На досуге принцесса занимается актерским мастерством и сочиняет рэп под псевдонимом Pashu.

Тем, кто отважится встретить принцессу, — прямая дорога на официальные мероприятия с ее участием или в музыкальные студии, где Сиханизо записывает свои новые треки.

Елизавета Бельгийская, герцогиня Брабантская (17 лет)

Последняя в нашем списке, но единственная первая в очереди на престол — Елизавета, наследная принцесса Бельгии и старшая дочь короля Филиппа. Хотя у нее есть два брата, именно она станет первой бельгийской королевой.

По материнской линии 17-летняя принцесса связана родством с польскими аристократами, королевской династией Литвы Ягеллонами и многими российскими дворянскими родами.

© AFP 2019 / Елизавета Бельгийская, герцогиня Брабантская

Сейчас Елизавета учится в колледже в Уэльсе, но, конечно, как настоящая принцесса, не забывает о благотворительности — вместе с родителями часто помогает нуждающимся. Встретиться с Александрой несложно, если вы тоже захотите им помочь, или придется поступить в ее колледж.

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