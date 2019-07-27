"Угроза судоходству": Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Персидском заливе

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что Вашингтон работает над созданием коалиции для патрулирования Ормузского пролива, к которой присоединятся страны "по всему миру".

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Президенты СШA и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили "иранскую угрозу торговому судоходству" в Ормузском проливе, передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

"Обсуждался ряд вопросов, в том числе реагирование на постоянную угрозу, которую представляет Иран для торгового судоходства в Ормузском проливе", - сказано в сообщении.

Также подчерккивается, что обсуждалось решение Франции ввести "цифровой налог" и предстоящий саммит G7.

Война танкеров

Отношения Ирана и Великобритании обострились после того, как 4 июля власти Гибралтара при поддержке британских морских пехотинцев задержали супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Судно заподозрили в перевозке двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии. В Тегеране эту информацию опровергли и потребовали освободить танкер.

Примерно через неделю СМИ сообщили, что пять малых кораблей, предположительно, иранских, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Но сопровождавший судно фрегат HMS Montrose сделал кораблям устное предупреждение, и те пропустили танкер.

Власти Ирана отрицают, что пытались помешать проходу британского судна. Тем не менее Великобритания заявила, что обсуждает с США возможность наращивания военного присутствия в Персидском заливе.

В пятницу 19 июля иранский Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер из-за нарушения международных норм.

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