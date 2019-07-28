Путин: военно-морской флот России уверено обеспечивает безопасность страны

Парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России прошел в Санкт-Петербурге в воскресенье 28 июля.

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что военно-морской флот страны уверенно обеспечивает безопасность государства и готов дать достойный отпор любому агрессору.

"Наш Военно-морской флот уверено обеспечивает безопасность страны и её национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору", - сказал Путин на параде в честь Дня Военно-морского флота России.

По мнению Путина, гарантией этому являются уникальные образцы вооружений и профессионализм моряков.

"Но главное здесь - мужество и выучка флотских экипажей. Верность Андреевскому флагу и преданность Родине остается для них особым возвышенным долгом. При выполнении боевых задач моряки до конца стоят на боевой вахте. В минуты жестоких испытаний готовы отдать жизнь за свой корабль, за свой народ и Отечество", - отметил российский верховный главнокомандующий.

Кроме того, президент России отметил, что родина всегда будет помнить подвиги российских моряков, после чего поблагодарил личный состав флота.

"Родина всегда помнила и будет помнить подвиги российских моряков. Обращаюсь сейчас к каждому экипажу, ко всему личному составу военно-морского флота России: благодарю матросов и старшин, мичманов, офицеров и адмиралов за неизменное равнение на наши героические традиции и устои военных моряков, за сплоченность и выдержку, за ваш твердый морской характер, за храбрость, отвагу и мужество", - сказал Путин.

"Мы не только будем держать эту высоту, мы будем идти дальше", - добавил он.

Россия будет строить уникальный флот для сильной суверенной державы, пообещал Владимир Путин и отметил, что военно-морской флот РФ в числе первых использует новейшую технику и разрабатывает перспективные решения.

"Мы будем строить на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот. Флот сильной суверенной державы. Военно-морской флот внёс огромный вклад в развитие отечественной науки. И сегодня в числе первых осваивает новейшую технику. Эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения", - заявил он.

Путин подчеркнул, что морские офицеры России стояли практически во главе всех экспедиций прошлого.

"Сегодня мы чествуем тех, кто в разные времена верой и правдой служил России. Кто также преданно служит ей сегодня у ближних рубежей и вдали от родных берегов. Благодаря их упорству, пытливости и блестящему образованию сделаны выдающиеся открытия в географии, биологии, геологии", - сказал верховный главнокомандующий.

Владимир Путин также рассказал о том, что в 2019 году состав ВМФ России пополнят 15 кораблей и боевых катеров, обновится морская авиация и береговые войска, будет усовершенствана инфраструктура военно-морских баз и восстановлена практика кругосветных походов. Он отметил, что сегодня парады кораблей принимают Североморск, Владивосток, Севастополь, Астрахань и Балтийск.

Во время основной части парада по акватории Невы прошли 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам. После этого над Сенатской площадью пролетели самолеты и вертолеты морской авиации: более 40 истребителей, заправщиков, радаров и охотников за подлодками от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.

В этом году в торжественных мероприятиях участвовали 26 иностранных военных делегаций. Так, от Индии на парад в Кронштадте прибыл фрегат "Таркаш", построенный на заводе "Янтарь" в Калининграде, от Китая — эскадренный миноносец "Си Ань". Кроме того, накануне в Северную столицу с трехдневным визитом прибыл командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади.

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