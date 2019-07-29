Дубликат бесценного груза: что думают россияне о переходе на электронный паспорт

Наиболее лояльно к переходу на цифровой документ относятся мужчины (36%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%).

СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Большинство россиян знают об идее ввести электронные паспорта, но не готовы заменить бумажный документ цифровым, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения мнений (ВЦИОМ).

О предложении ввести электронные паспорта слышали 85% респондентов, не готовы оформить новый паспорт 59% опрошенных.

Хотели бы иметь цифровой документ треть россиян (31%).

Среди недостатков электронного паспорта 22% опрошенных назвали ненадежность такого документа, 8% опасаются сбоев в системе и базе данных, 4% опасаются утечки данных и потери самого паспорта. Также 3% россиян считают, что не все и не везде смогут пользоваться таким документом.

Полезными функциям электронного паспорта большинство опрошенных (71%) назвали возможность использования электронного паспорта в качестве банковской карты (оплата услуг, получение зарплаты, пенсии, пособий), а также функцию хранения нескольких документов одновременно (паспорт, полис, ИНН, водительские права, трудовая книжка и другое) - 69% респондентов.

Выдачу электронных паспортов в России начнут с июля 2020 года, пилотным городом станет Москва. Выдача бумажных паспортов, согласно планам правительства России, должна завершиться в 2022 году.

В электронном паспорте будет объединено несколько документов, таких как СНИЛС, водительские права и другие личные данные. Новый паспорт даст каждому россиянину доступ ко всем госреестрам и госуслугам, а запись об оказании этих услуг будет также фиксироваться в электронном виде.

Стоимость реформы оценивается в 114,5 миллиардов рублей до 2024 года.

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