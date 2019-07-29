Около 20 тысяч документов для получения гражданства России оформили в ЛНР

СУХУМ, 29 июл – Sputnik. Около 20 тысяч документов, необходимых для получения российского гражданства, уже оформили нотариусы Луганской народной республики, сообщает РИА Новости.

Как отметила исполняющая обязанности министра юстиции ЛНР Анна Авильцева на брифинге в понедельник 29 июля, в числе заверенных документов около пяти тысяч необходимы для перемены гражданства несовершеннолетнего ребенка.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.

Российский лидер, говоря об указе о выдаче паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.

Ранее сообщалось, что в России проживает около 2,3 миллиона граждан Украины, по вопросу приобретения гражданства России с 2014 года и до указа Владимира Путина обратилось свыше 334 тысяч граждан Украины.

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