"Очень живучий вредитель": пятисантиметровые летающие тараканы появились в Сочи

Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию у человека, кроме того они портят продукты и материалы в зданиях, где поселяются.

СУХУМ, 30 июл – Sputnik. В Сочи поселился один из крупнейших видов тараканов в мире, у этого насекомого есть все шансы "закрепиться" на Черноморском побережье, сообщается на сайте Сочинского национального парка.

Длина тела у этих тараканов, которые носят название американский таракан (Periplaneta americana) – 5 сантиметров, с усами – до 9 сантиметров.

"В настоящее время это насекомое встречается по всему миру, населяя в холодных широтах исключительно здания, а в теплых районах, как, например, в Сочи, живет и в зданиях и в природной среде, прячась днем в различных сырых темных убежищах, предпочитая гниющую древесину", - пояснили в Сочинском парке.

Американский таракан часто содержится в террариумах, как экзотическое крупное насекомое, а также, как кормовая база для террариумных животных – этими насекомыми питаются ящерицы и отдельные виды змей.

"Появление американского таракана во многих районах Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов. Независимо от происхождения, у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье", - заключили в Нацпарке.

Американский таракан имеет красно-коричневую окраску, хорошо летает. Изначально был распространен в тропической Африке, но в XVII веке был завезен в Северную Америку, отчего и возникло ошибочное научное название вида.

В Китае американский таракан получил прозвище "очень живучий маленький вредитель". Тем не менее, в этой стране спиртовый настой из тараканов входит в число препаратов для заживления ран, а во Вьетнаме американского таракана жарят и едят.

Как рассказывала Sputnik Абхазия главный санитарный врач Сухума Алла Беляева, в Абхазии преимущественно распространены два вида тараканов – черный таракан (Blatta orientalis), который чаще встречается в одноэтажных домах и рыжий — (прусак — Blattella germanica).

Тараканы активны круглый год, если они завелись у кого-то в квартире, то вскоре расселятся по всему подъезду. Насекомые проникают в квартиры через отверстия в стенах, плинтусах, по электропроводке, стоякам, вентиляционным системам.

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