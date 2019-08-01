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Авиакомпания S7 сменила название из-за пожаров в Сибири

© Sputnik / Александр Кряжев
В мире
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В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более трех миллионов гектаров леса.

СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Авиакомпания S7 Airlines временно сменила название на "Сибирь" из-за сильнейших пожаров в Сибири, сообщается на сайте авиакомпании.

"Сибирь — родина нашей авиакомпании. Мы не можем оставаться в стороне от экологической ситуации в регионе. Лесные пожары в Сибири распространились уже более чем на 3 миллиона гектаров. Мы временно возвращаем свое историческое название - "Авиакомпания "Сибирь" и запускаем инициативу по восполнению лесов в Сибири", - говорится в сообщении.

© Foto / личный архив Анны Барне
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Цель авиакомпании - собрать средства для посадки миллиона деревьев.

"Мы вернемся к бренду S7 Airlines только после того, как будет собрана необходимая сумма" - заявили в компании.

По состоянию на 1 августа на территории России зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектаров. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.

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Теги:
S7 Airlines, Россия, пожар


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