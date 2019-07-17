Лето, солнце, море, пляж в объективе Sputnik

Лето, солнце, море, пляж – этот квартет залога отличного настроения. В Абхазии все четыре "компонента" встречаются вместе.

Пляжи – излюбленное место всех туристов и местных жителей. Если вторые в основном выходят к морю под вечер, то отдыхающие могут целый день нежиться на солнце, загорать под пальмами, попивая коктейли. Самые активные катаются на гидроциклах, катамаранах и бананах.

Многие приезжают на отдых с семьей. Пока дети изучают подводный мир Черного моря и покоряют волны, их родители ловят лучи солнца в поисках идеального "бронзового" загара.

Несмотря на палящее солнце, днем на многих пляжах Абхазии невозможно найти свободное место. К вечеру становится свободнее, но остаются и те, кто знает, что закаты у Черного моря никого не оставляют равнодушными.

Читайте также:

Абхазия возглавила рейтинг самых популярных курортов у российских туристов

Гость из прошлого: россиянин впервые за тридцать лет приехал в Абхазию

"Абхазия" возвращается: в Гагре заработал знаменитый советский отель

В Абхазию на "Цыпе": мать сорока четырех детей приехала на курорт из Подольска