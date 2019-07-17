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Лето, солнце, море, пляж в объективе Sputnik

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  • Отдых туристов на пляже Черного моря в Абхазии
  • Отдых туристов на пляже Черного моря в Абхазии
  • Отдых туристов на пляже Черного моря в Абхазии
  • Отдых туристов на пляже Черного моря в Абхазии
  • Отдых туристов на пляже Черного моря в Абхазии
  • Отдых туристов на пляже Черного моря в Абхазии
  • Отдых туристов на пляже Черного моря в Абхазии
  • Отдых туристов на пляже Черного моря в Абхазии
  • Отдых туристов на пляже Черного моря в Абхазии
  • Отдых туристов на пляже Черного моря в Абхазии
  • Отдых туристов на пляже Черного моря в Абхазии
  • Отдых туристов на пляже Черного моря в Абхазии
  • Кому-то для счастья просто достаточно найти свое место под солнцем
  • Отдых туристов на пляже Черного моря в Абхазии
  • Отдых туристов на пляже Черного моря в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Лето – любимая пора детей, ведь можно целый день проводить на пляже, купаться в море и не думать о школе. Скучать не придется, а если включить фантазию, можно даже представить себя суперменами, покоряющими Черное море.

Лето, солнце, море, пляж – этот квартет залога отличного настроения. В Абхазии все четыре "компонента" встречаются вместе.

Пляжи – излюбленное место всех туристов и местных жителей. Если вторые в основном выходят к морю под вечер, то отдыхающие могут целый день нежиться на солнце, загорать под пальмами, попивая коктейли. Самые активные катаются на гидроциклах, катамаранах и бананах.

Многие приезжают на отдых с семьей. Пока дети изучают подводный мир Черного моря и покоряют волны, их родители ловят лучи солнца в поисках идеального "бронзового" загара.

Несмотря на палящее солнце, днем на многих пляжах Абхазии невозможно найти свободное место. К вечеру становится свободнее, но остаются и те, кто знает, что закаты у Черного моря никого не оставляют равнодушными.

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Теги:
туризм, пляжи, отдых в Абхазии


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