"Атака на нацию": Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства

В США за прошедшие сутки произошли сразу три случая массовой стрельбы, в результате которых погибли 29 человек, еще 59 человек получили ранения.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства, передает РИА Новости.

"Сегодня я также обратился к минюсту, чтобы они подготовили законопроект, согласно которому те, кто совершают преступления на основе ненависти и устраивают массовую стрельбу, приговаривались к смертной казни. Чтобы эта высшая мера наказания приводилась в исполнение быстро, убедительно и без многих лет ненужных задержек", - сказал Трамп в телевизионном обращении к нации.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что шокирован массовыми расстрелами людей в Техасе и Огайо. По его мнению, это атака на нацию и преступление против человечества.

"Мы всегда будем на их стороне жертв стрельбы, и никогда это не забудем. Это является атакой на нашу нацию и преступлением против всего человечества", - сказал он.

Дональд Трамп также выразил соболезнования руководству и жителям Мексики в связи с гибелью граждан этой страны в массовом расстреле в Эль-Пасо.

"Сегодня мы шлем наши сочувствия президенту Мексики (Андресу Мануэлю Лопесу) Обрадору и всему народу Мексики в связи с гибелью их граждан в результате стрельбы в Эль-Пасо", - сказал Трамп.

В субботу 21-летний мужчина открыл стрельбу в супермаркете в городе Эль Пасо на границе с Мексикой. В результате атаки были убиты 20 человек, более 20 получили ранения. Стрелок был задержан, его подозревают в расовой ненависти и обвиняют в терроризме.

В тот же день в ночь на воскресенье еще девять человек были убиты в результате стрельбы у ночного бара в городе Дэйтон в штате Огайо. Полиции в течение менее чем минуты удалось застрелить нападавшего, им оказался 24-летний местный житель, в числе убитых его сестра. Мотивы стрелявшего выясняются. Инцидент в Дэйтоне стал 251 случаем массовой стрельбы в США с начала года.

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