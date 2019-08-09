Более 1,2 млн гектаров леса потушили в Сибири и на Дальнем Востоке

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Площадь природных пожаров в трех субъектах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов удалось снизить более чем на 1,2 миллиона гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"К данному моменту в трех субъектах СФО и ДФО ликвидировано 355 пожаров на площади более 1,2 миллиона гектаров", - сказал собеседник агентства.
Площадь активного горения с 30 июля по 9 августа снижена до 96 тысяч гектаров.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию с лесными пожарами под личный контроль.
Он поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД "провести проверки на предмет выявления намеренного создания лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины". Об исполнении нужно доложить в правительство до 1 ноября этого года.
Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
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