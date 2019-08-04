Есть успехи: кадры работы самолетов и вертолетов по тушению пожаров в Сибири

4 августа самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 совершили более 60 вылетов, сбросив на охваченные огнем лесные массивы 1008 и 650 тонн воды соответственно.
Всего с начала проведения операции авиационная группировка Минобороны России сбросила около 6 тысяч тонн воды.
Площадь природных пожаров в России превысила три миллиона гектара. Режим чрезвычайной ситуации из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.
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