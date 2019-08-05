Лесные пожары в России: причины, статистика и "черные лесорубы"

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Регионы России искажали статистику о лесных пожарах, сообщила в понедельник Генпрокуратура России, в МЧС в свою очередь назвали основную причину пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, передает РИА Новости.

Занижение статистики

Власти Иркутской области и других регионов России, страдающих сейчас от масштабных лесных пожаров, искажали статистику в этой сфере, заявил представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов.

"Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров. Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов. По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было", - сказал Федосов, прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды.

В итоге, по его словам, из-за этого на них не успевали адекватно среагировать.

Еще одна проблема – волокита. Выступая на совещании в Госдуме, Федосов отметил, что из-за нее власти того же Приангарья не увеличили вовремя группировку для тушения природных пожаров.

Зачастую не дорабатывают по этой теме и правоохранительные органы, констатировал Федосов. Он привел в пример Красноярский край, где по факту поджога леса возбудили лишь одно уголовное дело, "что говорит о недостаточной работе в этом отношении".

Причина пожаров

Между тем замглавы МЧС Игорь Кобзев на рабочем совещании в Госдуме сообщил, что основной причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем.

"Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог", — отметил он.

В то же время, по данным МЧС, сухие грозы, которые проходили в регионе, не были главной причиной возгораний.

В свою очередь, и. о. главы Рослесхоза Михаил Климов заявил, что лесные пожары в контролируемых зонах (зоны, где тушение пожаров необязательно и производится по решению местных властей) начались все-таки из-за сухих гроз.

"Черные лесорубы"

Недобросовестные лесозаготовители продолжают вывозить срубленный лес из горящих лесов Сибири, заявил глава природоохранного комитета Госдумы Владимир Бурматов на заседании в нижней палате парламента, посвящённом лесным пожарам.

"Лес горит, но его продолжают вывозить. Видно, что это кустарные заготовители", - сказал Бурматов, сославшись на информацию, которая поступает в его комитет.

По словам депутата, многое указывает на то, что лес, скорее всего, поджигали намеренно в ряде мест. Он отметил, что низовые пожары выгодны лесозаготовителям - губят деревья, но оставляют в сохранности древесину, которую можно продать.

Депутат привел в пример прошлогоднюю ситуацию в Иркутской области, где возбуждено уголовное дело по факту подобных действий.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД "провести проверки на предмет выявления намеренного создания лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины". Об исполнении нужно доложить в правительство до 1 ноября этого года.

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Площадь пожаров составляет около 2,3 миллиона гектаров, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов.

В тушении пожаров участвуют почти десять тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 70 воздушных судов. Кроме того, Минобороны создало группировку из десяти самолетов и такого же числа вертолетов. За двое суток Ил-76 и Ми-8 потушили в Красноярском крае и Иркутской области 84 пожара.

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