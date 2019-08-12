Министр обороны Турции рассказал о сроках поставок второй батареи С-400

СУХУМ, 12 авг — Sputnik. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в августе-сентября Москва поставит Анкаре элементы второй батареи зенитно-ракетных комплексов С-400, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.
"Продолжается работа по выбору места дислокации и установке ЗРК С-400", — добавил глава ведомства.
В конце июля Россия завершила первую часть поставок систем ПВО С-400 Турции, техника была доставлена 30 спецрейсами.
Поставки С-400 Турции
Сделку на поставку Анкаре четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
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