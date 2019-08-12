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Министр обороны Турции рассказал о сроках поставок второй батареи С-400

© Foto / Turkish Defence Ministry
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара будет использовать приобретенные у России комплексы С-400, если она подвергнется нападению.

СУХУМ, 12 авг — Sputnik. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в августе-сентября Москва поставит Анкаре элементы второй батареи зенитно-ракетных комплексов С-400, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

"Продолжается работа по выбору места дислокации и установке ЗРК С-400", — добавил глава ведомства.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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В конце июля Россия завершила первую часть поставок систем ПВО С-400 Турции, техника была доставлена 30 спецрейсами.

Поставки С-400 Турции

Сделку на поставку Анкаре четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

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Теги:
С-400 «Триумф», США, Россия, Турция


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