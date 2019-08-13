Экс-президент Киргизии Атамбаев обвинен в убийстве и подготовке госпереворота

Руководители силовых и надзорного ведомств Киргизии рассказали о ситуации с задержанием бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Глава Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил экс-президента республики Алмазбека Атамбаева в подготовке государственного переворота, сообщает Sputnik Кыргызстан.

"Атамбаеву нужна была кровь, я это открыто заявляю! Ему нужна была кровь для проведения госпереворота", — заявил Опумбаев на пресс-конференции.

По мнению главы ГКНБ, экс-президент готовился к столкновениям в резиденции: у него в доме был обнаружен целый склад оружия, в том числе снайперские винтовки, пистолеты, ружья, а третий этаж его дома был укреплен как военный бункер - с дзотами и боевыми точками для обороны.

Кроме того, Опумбаев обвинил Атамбаева в том, что тот стрелял в бойцов спецназа на поражение.

"Это было цинично, это было просто убийство! Я уверен, следствие разберется в этом. Атамбаев в ходе своей речи признавался в шести выстрелах, которые он осуществил. Все они нашли подтверждение", - заявил Опумбаев.

Более того, начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев проинформировал о том, что Атамбаева обвинили в убийстве и других особо тяжких преступлениях.

"Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти", - сказал он.

В Киргизии также наложен арест на 120 единиц имущества экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, заявил генеральный прокурор республики Откурбек Джамшитов.

"Уже наложен арест на 120 единиц имущества экс-президента Атамбаева", - сказал он.

Задержание Атамбаева

Накануне вечером киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в Кой-Таше. У дома бывшего президента собрались сотни его сторонников, спецназ применил против них светошумовые гранаты и резиновые пули, а те открыли ответный огонь. Задержать Атамбаева не удалось.

С утра столкновения сторонников экс-президента и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 80 человек, один боец спецназа погиб.

После продолжительных переговоров Атамбаев сдался. В сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой его привезли в Бишкек.

Обвинения в адрес экс-президента

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.

По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям. Позднее его лишили неприкосновенности.Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет".

Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение. Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом.

Читайте также: