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Российские ученые разработали снегоболотоход с пулеметом

© Foto/ Курганмашзавод
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Специалисты Курганмашзавода придумали способ адаптации гражданского снегоболотохода для российских силовых структур.

СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Специалисты Курганмашзавода, входящего в госкорпорацию Ростех, создают специальную модификацию гражданского снегоболотохода ТМ-140 для российских силовых структур, сообщил РИА Новости индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов.

"Универсальная грузовая платформа снегоболотохода ТМ-140 разработки "Курганмашзавода" позволяет устанавливать на машину различные модули и технологическое оборудование. Сегодня прорабатывается вопрос по установке боевого телеуправляемого модуля с пулеметной установкой с целью продвигать такую машину в силовые структуры", - сказал Абрамов.

Другими перспективными разработками Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в "Курганмашзавод") является бронетранспортер БТ-3Ф и легкий танк на базе шасси боевой машины пехоты БМП-3 и боевого отделения от самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".

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Теги:
ученые, Россия


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