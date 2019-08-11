Морской бой: в США спрогнозировали результат войны НАТО и России на море

Силы НАТО будут уничтожены в первые часы в случае войны с Россией на море, считает американский эксперт.

СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Вашингтон недооценивает риски, проводя учения возле морских границ России, считает профессор Института морских исследований Китая при Военно-морском колледже США Лайл Голдстайн.

В статье для National Interest Голдстайн указывает на то, что в водах Азовского моря, а также вдоль побережья Черного моря по-прежнему остается не менее 18 тысяч мин времен Второй мировой войны. Случайно подорвавшийся на одной из них корабль НАТО может спровоцировать морское столкновение с Россией, которое грозит обернуться для сил альянса полным поражением.

Силы НАТО не могут сыграть значительную роль в реальном конфликте, их уничтожат в первые часы войны, говорится в статье.

The National Interest отмечает, США повезло, что по конвенции Монтре американские авианосцы не могут пройти через турецкие проливы, поскольку в противном случае они были бы очень быстро уничтожены российскими подлодками, ракетными комплексами, ракетными катерами и авиацией морского базирования, оснащенной гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, такими как новый комплекс "Кинжал".

В статье подчеркивается, что улучшить шансы США можно только в том случае, если Вашингтон пересмотрит свою стратегию и начнет усиленно развивать подводные вооружения и новейшие беспилотники.

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