Сирийская ПВО отразила ракетный удар по западной территории страны

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Сирийская противовоздушная оборона отразила ракетную атаку на город Масьяф в западной провинции Хама, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Syria TV.
"Наша ПВО отразила ракетную атаку на Масьяф. Ракета уничтожена в небе над городом", - сообщает телеканал.
Сирийский военный источник проинформировал о том, что "вражеская ракета была запущена в сторону Масьяфа в 23:06 из воздушного пространства севера Ливана" и была уничтожена ракету прежде, чем достигла цели.
О материальном ущербе или пострадавших не сообщается.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Читайте также:
- Сирия: кто разогревает Идлибский котел
- Путин о Сирии и Иране: мы не торгуем нашими союзниками
- Лавров: война в Сирии не закончена