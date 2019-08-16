Сирийская ПВО отразила ракетный удар по западной территории страны

По данным сирийских СМИ, ракетная атака была совершена с территории Ливана, средствам ПВО удалось отразить удар.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Сирийская противовоздушная оборона отразила ракетную атаку на город Масьяф в западной провинции Хама, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Syria TV.

"Наша ПВО отразила ракетную атаку на Масьяф. Ракета уничтожена в небе над городом", - сообщает телеканал.

Сирийский военный источник проинформировал о том, что "вражеская ракета была запущена в сторону Масьяфа в 23:06 из воздушного пространства севера Ливана" и была уничтожена ракету прежде, чем достигла цели.

О материальном ущербе или пострадавших не сообщается.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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