Суд продлил арест задержанным в Керченском проливе украинским морякам

Украинцы были задержаны более восьми месяцев назад, все 24 моряка обвиняются в незаконном пересечении российской границы.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Мосгорсуд отказал в апелляционной жалобе адвокатам шестерых из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, они оставлены под стражей еще на три месяца, передает РИА Новости.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе прокурора. Защита и сами моряки настаивали на открытом заседании.

Ранее всем 24 морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы), моряки арестованы и находятся под стражей.

Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие.

Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ.

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