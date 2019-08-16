Пилотам аварийно севшего А321 присвоены звания Героев России

СУХУМ, 16 авг — Sputnik. Президент Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний", посадившим самолет на кукурузное поле в Подмосковье, звания Героев России, передает РИА Новости.

"Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского. Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества", — сказал глава государства, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.

Глава российского государства также выразил надежду, что таких происшествий будет как можно меньше.

"Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило. Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать удовлетворительной", — сказал он.

"Чудо на кукурузном поле"

Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Москвы в Симферополь. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Сразу после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно верное решение.

Лайнер благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

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