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Пилотам аварийно севшего А321 присвоены звания Героев России

© Sputnik / Валерий Мельников
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Лайнер А321, выполнявший рейс Москва – Симферополь, совершил аварийную посадку в Подмосковье в четверг 15 августа.

СУХУМ, 16 авг — Sputnik. Президент Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний", посадившим самолет на кукурузное поле в Подмосковье, звания Героев России, передает РИА Новости.

"Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского. Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества", — сказал глава государства, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.

Глава российского государства также выразил надежду, что таких происшествий будет как можно меньше.

ГУ МЧС по Московской области
Экстренная посадка А321 в Жуковском: главное

"Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило. Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать удовлетворительной", — сказал он.

"Чудо на кукурузном поле"

Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Москвы в Симферополь. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Сразу после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно верное решение.

Лайнер благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

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Теги:
Владимир Путин, Уральские авиалинии, авиакатастрофы


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