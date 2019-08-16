Более тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились четыре гражданина Сирии.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Свыше одной тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 099 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 397 человек (женщин – 119, детей – 202), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 702 человека (женщин – 211, детей – 358)", - сказано в сообщении.

Инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали два гектара территории и обезвредили 36 взрывоопасных предметов, отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что российской стороной в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксирован 31 случай нарушения режима прекращения огня.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Алеппо – 14, Идлиб –1, Латакия ­– 13, Хама – 3. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 4, Хама – 11", - говорится в бюллетене.

Более того, в течение суток были подписаны пять соглашений о переходе населенных пунктов под контроль легитимного правительства Сирии. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2587.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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