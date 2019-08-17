Мрак и холод: названы последствия ядерной войны между Россией и США

Ученые Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и Колорадского университета в Боулдере опубликовали научный труд о последствиях ядерной войны между США и Россией.

СУХУМ, 17 авг — Sputnik. Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет, передает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mail. © Sputnik / Алексей Дружинин Путин рассказал, что будет, если против России применят ядерное оружие

Ученые Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и Колорадского университета в Боулдере использовали для моделирования новую схему, выгодно отличающуюся более высокой разрешающей способностью и более высокой границей применимости — 140 километров над поверхностью, что на 60 километров выше, чем в ранее представленной модели НАСА.

Согласно исследованию, пожары, вызванные масштабным применением ядерного оружия, выбросят в атмосферу Земли 147 миллионов тонн сажи, которая, в течение нескольких недель благодаря стратосферным ветрам паспространится по всему земному шару и заслонит солнечный свет.

"Модели свидетельствуют, что за крупномасштабной ядерной войной между Соединенными Штатами и Россией последует ядерная зима", — пишут исследователи.

Исследователи считают, что для того, чтобы пыльная завеса начала заметно очищаться, потребуется около семи лет, а для того, чтобы показатели светимости у поверхности Земли вернулись к нормальному уровню, — еще три года.

Наличие завесы из сажи приведет к снижению приповерхностной температуры воздуха более чем на восемь градусов Цельсия. Как следует из представленных в исследовании графиков, на этом уровне температурная аномалия продлится около четырех лет, а для полного возврата к довоенным значениям потребуется порядка десяти лет.

Кроме того, как отмечается, атмосферные изменения спровоцируют коллапс муссонов и значительные изменения цикла Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат).

Более того, северный полярный вихрь — быстро перемещающийся поток воздуха, который окружает северный полюс, — в первый год после войны усилится, что приведет к некоторому повышению температуры (но при этом она останется ниже нуля) относительно нормальных значений как в Арктике, так и в северной Евразии.

"Полномасштабная ядерная атака была бы самоубийством для страны, которая решит провести такую ​​атаку", — указывают они, подчеркнув, что использование ядерного оружия Соединенными Штатами и Россией будет иметь катастрофические последствия для всего мира. "В конечном счете, необходимо сокращение ядерных арсеналов и возможное разоружение всех сторон, обладающих ядерным оружием", — заключили ученые.

В целом полученные данные подтверждают прогнозы широкого круга существенно менее сложных моделей, которые использовались в 1980-х годах.

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