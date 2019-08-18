Перспективы развития российского флота оценили в США

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. Военно-морской флот (ВМФ) России быстро развивается, делая ставку на небольшие корабли с серьезной огневой мощью, пишет журнал National Interest.

Более крупные корабли выводят из эксплуатации, а более мелкие суда занимают их место. Это, по мнению авторов статьи, говорит об акценте России на региональных водах.

Как отмечают РИА Новости, американское издание приводит в качестве примера кораблей, определяющих новый облик российского флота, модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", на вооружении которого стоят 30- и 76-миллиметровые артустановки, батареи небольших ракет класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты "Уран".

Отмечается, что "Смерч" — один из 150 корветов, патрульных катеров и минных тральщиков российского флота, водоизмещение каждого из которых несколько сот или тысяч тонн. При этом у ВМФ России — менее трех десятков крупных океанских фрегатов, эсминцев и крейсеров. У ВМС США, напротив, пара десятков небольших надводных кораблей и более ста крупных.

"Американский и российский флот представляют собой противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны", — говорится в публикации.

Флот США предпочитает большие корабли за их способность преодолевать большие расстояния в поддержку интервенционистской внешней политики. Российский флот, со своей стороны, опирается на устаревшие верфи, которые способны надежно производить лишь небольшие суда, пишут авторы статьи.

NI напоминает, что в апреле 2019 года было решено демонтировать, а не реконструировать два линейных крейсера класса "Киров" времен холодной войны. Кроме того, добавляет издание, Москва рассматривала возможность утилизации своего единственного авианесущего корабля "Адмирал Кузнецов", а не платить за техническое обслуживание и модернизацию. В октябре 2018 года случайно затонул единственный на севере России док, где он мог разместиться. В середине 2019 года Кремль дал понять, что попытается его отремонтировать, пишет издание.

Как отмечается, новые российские корабли, как правило, представляют собой ракетные корветы водоизмещением не более 5 тысяч тонн воды. Водоизмещение американского эсминца, напротив, 9 тысяч тонн.

В 2018 году ВМФ России приобрели лишь четыре новых военных корабля, все они относятся к классу корветов. Хотя эти суда малы, они обладают серьезной огневой мощью, подчеркивает NI.

По мере трансформации российский флот по большинству показателей отстает от военно-морских сил США и Китая, делает вывод издание. В 2019 году российский флот, согласно оценкам Пентагона, насчитывает 360 кораблей. У китайского флота — 624 военных корабля.

В то же время американский флот насчитывает всего 333 боевых корабля, однако они в среднем намного крупнее китайских и русских. Суммарное водоизмещение флота США — 4,6 миллиона тонн, китайского — 1,8 миллиона, российского всего 1,2 миллиона.

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