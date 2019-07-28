Покорители морей: кадры парада в честь Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге

По акватории Невы торжественно прошли 43 корабля и катера, из которых на мероприятии впервые были задействованы фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", дизель-электрическая подлодка "Кронштадт".

Владимир Путин принял парад в Санкт-Петербурге в честь 323-й годовщины образования российского флота.

Во время основной части парада по акватории Невы прошли 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам. После этого над Сенатской площадью пролетели самолеты и вертолеты морской авиации: более 40 истребителей, заправщиков, радаров и охотников за подлодками от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.

В этом году в торжественных мероприятиях участвовали 26 иностранных военных делегаций. Так, от Индии на парад в Кронштадте прибыл фрегат "Таркаш", построенный на заводе "Янтарь" в Калининграде, от Китая — эскадренный миноносец "Си Ань". Кроме того, накануне в Северную столицу с трехдневным визитом прибыл командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади.

Сегодня парады кораблей прошли также в Североморске, Владивостоке, Севастополе, Астрахани и Балтийске.

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